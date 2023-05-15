28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bazı illerde ilkler yaşandı 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi geride kalırken bazı illerde bir ilk yaşandığı belirlendi, Cumhur İttifakı bazı illerde ilk defa kadın vekil çıkardı.

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Türkiye dün büyük bir seçim sürecinden geçti...

Hareketli geçen seçim süreci sandığa yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken Meclis'in yeni 600 milletvekili belli oldu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, tarihi bir seçim olarak ilklere de sahne oldu.

Bazı kentlerde, ilk kez kadın milletvekili adayları çıkarıldı.

Cumhur İttifakı bazı kentlerde ilk defa kadın vekil çıkardı

3 milletvekilinin çıktığı Nevşehir'de, 2'si AK Parti'den, 1'i de MHP'den olmak üzere, bütün vekiller Cumhur İttifakı'ndan.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP'nin birinci sıra adayıydı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20,5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu.

Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu.

CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.