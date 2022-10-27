28 Ekim'de borsalar açık mı? Cuma günü borsalarda işlem yapılabilecek mi?

Borsaların 28 Ekim Cuma günü hizmet verip vermeyeceği konusu gündem oldu. Peki yarın borsalar hizmet verecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yarın borsaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Borsa ile ilgilenenler internette bu konu hakkında aramalar yapıyor.

Borsada işi olan vatandaşlar 28 Ekim Cuma gübü borsaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 28 Ekim'in tatil olup olmayacağı sorusu uzun süre gündem oldu.

Binlerce vatandaş Cuma günü borsalar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 28 Ekim Cuma günü borsalar açık olacak mı? İşte cevabı..

28 Ekim'de borsalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle borsalar 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Resmi tatil sebebiyle borsalar yarın 13.00'den sonra hizmet vermeyecektir.