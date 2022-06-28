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    28 Haziran Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 28 Haziran Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 28.06.2022 - 10:05
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    28 Haziran Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor. Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 28 Haziran Salı 2022 piyasalardaki son durum...

    28 Haziran dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 16,5780 liradan, euro ise 17,5370 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 16,5760 liradan alınan dolar 16,5780 liradan, 17,5350 liradan alınan euro ise 17,5370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,54 liradan, euro ise 17,53 liradan satılmıştı.


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