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    28 Nisan Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 28 Nisan Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 10:06
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    28 Nisan Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 28 Nisan Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

    28 Nisan dolar ve euro ne kadar?

    İHA'nın haberine göre; Dolar 14,8240 liradan, euro ise 15,5840 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,8220 liradan alınan dolar 14,8240 liradan, 15,5820 liradan alınan euro ise 15,5840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,83 liradan, euro ise 15,62 liradan satılmıştı.


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