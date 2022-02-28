28 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

28 Şubat 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 28 Şubat Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

Bugün gram altın 865 liradan işlem görürken çeyrek ise 1383 lira oldu. Peki 28 Şubat 2022 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

28 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN

ALIŞ: 865,00

SATIŞ:865,26

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.906,97

SATIŞ: 1.907,39

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.536,03

SATIŞ:5.641,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.759,36

SATIŞ: 2.829,41

ZİYNET ALTIN

ALIŞ: 5.536,03

SATIŞ: 5.641,51

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.589,59

SATIŞ: 5.731,86

14 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,85

SATIŞ:577,12

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 785,88

SATIŞ: 820,68