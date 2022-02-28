- Haberler
- Gündem Haberleri
- 28 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
28 Şubat Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- İHA
- 28.02.2022 - 10:37
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 28 Şubat Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...
28 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar 14,10 seviyesinde Dolar 14,1030 liradan, euro ise 15,7440 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,1010 liradan alınan dolar 14,1030 liradan, 15,7420 liradan alınan euro ise 15,7440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,88 liradan, euro ise 15,60 liradan satılmıştı.