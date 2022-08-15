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    Beykoz’da istinat duvarı çöktü

    Yağmurun etkisini artırdığı bölgede bulunan bir restoranın istinat duvarı çöktü. Restoran çalışanı göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
    • 15.08.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 13:03
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    Beykoz’da istinat duvarı çöktü

    İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı.

    Su taşkınlarıyla birlikte araçlar da yollarda kaldı. Öte yandan İETT otobüsünü de su bastı.

    İstinat duvarı çöktü

    Kentte yağmur nedeniyle zor anlar yaşanırken bir kötü haber de Beykoz'dan geldi.

    Körfez Caddesi'nde 11.00 sıralarında şiddettini artıran yağmur, bölgede bulanan bir restoranın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

    Beykoz’da istinat duvarı çöktü VİDEO


    Beykoz’da istinat duvarı çöktü #1

    Restoran çalışan göçük altında kaldı

    Restoranda çalıştığı belirtilen bir kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

    İHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    Çalışmalar devam ederken duvarın altında kalan kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Beykoz’da istinat duvarı çöktü #2

    Beykoz’da istinat duvarı çöktü #3

    Beykoz’da istinat duvarı çöktü #4

    Beykoz’da istinat duvarı çöktü #5


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