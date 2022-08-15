Yağmurun etkisini artırdığı bölgede bulunan bir restoranın istinat duvarı çöktü. Restoran çalışanı göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı.

Su taşkınlarıyla birlikte araçlar da yollarda kaldı. Öte yandan İETT otobüsünü de su bastı.

İstinat duvarı çöktü

Kentte yağmur nedeniyle zor anlar yaşanırken bir kötü haber de Beykoz'dan geldi.

Körfez Caddesi'nde 11.00 sıralarında şiddettini artıran yağmur, bölgede bulanan bir restoranın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Beykoz’da istinat duvarı çöktü VİDEO











Restoran çalışan göçük altında kaldı

Restoranda çalıştığı belirtilen bir kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Çalışmalar devam ederken duvarın altında kalan kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.