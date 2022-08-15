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Beykoz’da istinat duvarı çöktü
Yağmurun etkisini artırdığı bölgede bulunan bir restoranın istinat duvarı çöktü. Restoran çalışanı göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
- 15.08.2022 - 12:35
- Güncelleme : 15.08.2022 - 13:03
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, birçok bölgede olumsuzluklara yol açtı.
Su taşkınlarıyla birlikte araçlar da yollarda kaldı. Öte yandan İETT otobüsünü de su bastı.
İstinat duvarı çöktü
Kentte yağmur nedeniyle zor anlar yaşanırken bir kötü haber de Beykoz'dan geldi.
Körfez Caddesi'nde 11.00 sıralarında şiddettini artıran yağmur, bölgede bulanan bir restoranın istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Beykoz’da istinat duvarı çöktü VİDEO
Restoran çalışan göçük altında kaldı
Restoranda çalıştığı belirtilen bir kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
İHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Çalışmalar devam ederken duvarın altında kalan kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.