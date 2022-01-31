Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, gündemin en baştaki maddesi yine ekonomi olacak.

Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masanın diğer maddeleri olarak öne çıkıyor.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

2022 yılının ilk kabine toplantısı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılar 15 günde 1 gerçekleştiriliyor.

Kabine toplantıları genel olarak hafta başında yapıldığı için söz konusu toplantının bugün saat 15:00'te yapılması bekleniyor.