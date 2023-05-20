28'inci Dönemde Meclis'in açılışını Devlet Bahçeli yapacak Kesin sonuçların açılmasıyla birlikte Meclis'in en yaşlı milletvekili olduğu belirlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açılışı yapacağı kesinleşti.

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

14 Mayıs sabahı 08.00’de başlayan seçimler akşam 17.00’de son bulan seçimlerde rekor katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken milletvekilliği seçimleri ise kesinleşti.

Kesin sonuçlar ise dün Resmi Gazete'de belirlendi.

28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

Devlet Bahçeli Meclis'i açacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'inci Yasama Dönemi ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek.

Osmaniye'den MHP Milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, Meclis Başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek.

En yaşlı üye geleneği, bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27'nci dönemde parlamentonun en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dı.

Baykal, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi. Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meclis'in açılışında Başkanlık Divanı'ndaki yerini aldı.

21 isim Geçici Başkanlık yaptı

Bugüne kadar 21 farklı isim, "Geçici Başkan" sıfatıyla ilk oturumları yönetti.

En yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneği ise kurucu Meclis'e dayanıyor.

İlk Meclis'i Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey açtı

İstanbul'un işgal altında olduğu 23 Nisan 1920'de Meclis, Ankara'da ilk toplantısını yapmıştı.

Meclisin en yaşlı üyesi, 1845 doğumlu Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'di.

Sinop Mebusu Şerif Bey, kürsüye çıktı ve esaretin kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdı.