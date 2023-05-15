28'inci dönemin 600 milletvekili Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

AA

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor.

Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Erdoğan önde...

Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 98,16'sı açıldı.

Buna göre şimdiye kadar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,34, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.00, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,24 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla da yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

İşte 28’inci dönemin 600 milletvekili: