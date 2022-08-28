30 Ağustops Zafer Bayramı öncesi çalışanlar, 29 Ağustos'un tatil mi yoksa yarım gün mü olduğunu merak ediyor. Peki, 29 Ağustos Pazartesi tatil mi? 29 Ağustos Pazartesi yarım gün mü?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta içine denk geliyor. Salı günü kutlanacak olan Zafer Bayramı öncesi ise aramalar hızlandı.

Hafta başı mesai yapmaya hazırlananlar, milli bayram öncesi tatil olup olmadığını merak ediyor.

Mesai vaktine denk gelen milli bayramla ilgili ise "29 Ağustos Pazartesi tatil mi? 29 Ağustos Pazartesi yarım gün mü?" sorusu gündem oldu.

Detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, işlerini buna göre ayarlayıp iki günlük kısa bir tatil yapmak istiyor.

Peki, 29 Ağustos Pazartesi tatil mi? 29 Ağustos Pazartesi yarım gün mü? İşte yanıtı...

29 Ağustos Pazartesi tatil mi? 29 Ağustos Pazartesi yarım gün mü?

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.