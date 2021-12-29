29 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

29 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 29 Aralık Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 11,50 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 11,50 seviyesini gördü.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

29 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Haftaya 10,76 civarında başlayan dolar/TL, hafta başından bu yana yüzde 10'dan fazla yükseliş kaydetti.

Dolar kuru, 12,00-12,10 bandında değerlenirken euro/TL 13,60-13,67 civarında el değiştiriyor.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.