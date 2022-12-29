29 Aralık Perşembe nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

29 Aralık Perşembe nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Van ve Denizli bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 29 Aralık günü deprem mi oldu?

29 Aralık 2022 Perşembe gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 29 Aralık'ta nerede deprem oldu?

29 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 29 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Denizli ve Van bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Van 2.2 ile ve Denizli 2.3 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 29 Aralık 2022 deprem verileri:





29 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: