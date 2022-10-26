29 Ekim'de hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumartesi eczane ve hastaneler hizmet verecek mi?

29 Ekim'de hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumartesi eczane ve hastaneler hizmet verecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastane ve eczane gibi kurumların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki 29 Ekim'de hastaneler ve eczaneler açık mı, hizmet verecek mi?

28 Ekim Perşembe gününün yarım gün resmi tatil olması sebebiyle söz konusu kurum ve kuruluşların da yarım gün hizmet vermesi beklenmekte. 29 Ekim de aynı şekilde resmi tatil olduğu için pek çok kurum bugünde kapalı olacak. Peki 29 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı?

29 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı?

Cumhuriyet Bayramı her sene resmi tatil olarak kutlanmaktadır ve pek çok işyeri ve kamu kurum kuruluşları çalışmalarına bugün ara vermektedir. 28 Ekim yarım gün resmi tatil iken 29 Ekim'de tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Acil bölümleri açık olacak

Dolayısıyla 28 Ekim günü öğleden sonra eczaneler nöbetçi eczane usulüne göre çalışıyor olurken, 29 Ekim günü de bu devam etmiş olacak. Ayrıca hastaneler de 28 Ekim Perşembe günü öğle saatine kadar tüm bölümlerde hizmetini sürdürecek ancak öğleden sonra sadece acil bölümünde hasta kabulü olacak. 29 Ekim'de yine hastanelerin acil bölümleri çalışıyor olacak.