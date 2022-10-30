29 Ekimlere damga vuran açılışlar

Türkiye yaklaşık son 10 yıllık süreçte hemen her Cumhuriyet Bayramını bir büyük proje ile taçlandırıyor.

Türk tarihinin en önemli günlerinden biri 29 Ekim...

Milletin milli mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığı bu gün, 99 yıldır coşku ile kutlanıyor.

Cumhuriyet bayramları açılışlarla taçlandı

Yaklaşık son 10 yılda ise iktidarın Türk milletine kazandırdığı birçok projesi bu tarihte açılarak adeta halka Cumhuriyet Bayramı hediyesi verildi.

Marmaray ile başlayan açılışlar

Bu silsile 2013 yılında Avrupa ve Asya'yı denizin altından birleştiren yüz yıllık bir hayali gerçeğe dönüştüren Marmaray ile başladı.

İstanbul Havaalanı hizmete girdi

Cumhuriyet'i taçlandiran projelerde Marmaray'ı 2018 yılında dünyanın sayılı havaalanları arasına girerek milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havaalanı açılışı izledi.

AKM yenilendi

2021 yılında ise Cumhuriyet'in sanat denince akla gelen simgelerinden olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) modern görünümlü yeni binası hizmete girdi.

Togg seri üretime geçti

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına bir adım kala bu yıl ise 60 yıllık bir hasrete son verildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretimi yapılacağı Gemlik'teki fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.