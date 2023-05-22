29 Mayıs'ta okullar tatil olacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim sonrası okulların tatil olacağını duyurdu. Özer açıklamasında, "Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRT canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Okulların kapanma tarihini açıklayan Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için de çalışma yapıldığını söyledi.

Özer açıklamasında, "16 Haziran’da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık.

Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.

Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız." dedi.

Özer ayrıca, seçimden sonra da okulların tatil olacağını açıkladı.

29 Mayıs'ta okullar tatil

Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tur seçimlerine gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 28 Mayıs'a kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı seçimlerde, okullara dair de açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarla ilgili şu ifadeleri kullandı;