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    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 7 kişiden 2'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
    • 13.12.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:08
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    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Kahraman Türk askerinin terörle mücadele kapsamında mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor.

    Yurtta sınır içinde ve sınır dışında geçit vermeye Mehmetçik, teröri bitirmeye kararlı.

    Terörle mücadelede her gün başarılı bir operasyona imza atan Kahraman Türk askeri bir yeni başaralı operasyon daha yaptı.

    "Ülkemize sızmaya çalışan 7 kişi yakalandı"

    Güzel haberi duyuran MSB, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

    Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi #1


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