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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
- 14.12.2022 - 13:14
- Güncelleme : 14.12.2022 - 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan’ın yer aldığı Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan’a gitti.
Burada ilk olarak ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı, daha sonra Üçlü Liderler Zirvesi’ne katılarak, önemli mesajlar verdi.
İş birliği ve dayanışmaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanların, bölgemizin refahı doğrultusunda değerlendirmektir.” dedi.
Aliyev ile görüştü
DHA'nın haberine göre Erdoğan, zirvenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmesinden ilk kareler de düştü.
Erdoğan ile Aliyev'in basına kapalı yapılan görüşmesinde bölgesel konuları ele aldığı öğrenildi.