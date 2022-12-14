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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.