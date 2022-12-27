2/B ve Hazine tarım arazilerinde son başvuru süresi hatırlatıldı

Gündeme gelen 2/B ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru süreleri, hak ihlali yaşanmaması için hatırlatıldı.

Uzun yıllardır gündemde olan mülkiyet sorunlarının çözümü için 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışı çözümü hayata geçirilmişti.

Sorunun çözümü noktasında ilan edilen süreler içinde başvurmayanlar, belirtilen rakamı ödeyemeyenler ve vadesini kaçıranlar için hatırlatma yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlara tanıdığı bir hakta başvuru sürelerini uzatmıştı. şimdi de haklarını kaybetmemeleri için uyarıda bulundu.

Başvuru süresi 31 Aralık 2022

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının nisan ayında 2/B ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

1 milyon vatandaş tapularına kavuştu

Bunun yanı sıra, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler kapsamında bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu hatırlatıldı.

"Başvuru ve ödemeler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilir"

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bu düzenlemeden daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal değişiklik ile 2/B ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak, "Süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatırız. Vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini son tarih olan 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapabilirler."