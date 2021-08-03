3 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? 3 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 3 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ediyor. Aşılamanın hızlanması ile normalleşmenin 3. etabına geçildi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile tatil beldelerine akın eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unuttu.

Bunun akabinde, insan hareketliliği vaka sayısını yeniden 20 binlere çıkardı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

Peki, 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? 3 Ağustos 2021 Salı vaka sayısı...

3 AĞUSTOS 2021 VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, 24 bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 126 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Koca açıklamasında, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." dedi.