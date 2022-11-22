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    3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • 22.11.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:15
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    3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

    Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

    Kahraman Türk askerinin terörle olan mücadelesi hız kesmeden devam ederken bir yeni haber daha geldi.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan terörist sayısı 111 oldu

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 111'e yükseldi.

    3 PKK lı terörist ikna yoluyla teslim oldu #1


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