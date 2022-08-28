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    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 2022 yılı resmi tatil takvimi

    30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, vatandaşlar tarafından resmi tatil araştırmaları başladı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
    • 28.08.2022 - 12:37
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    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 2022 yılı resmi tatil takvimi

    Her yıl milli bayramlar öncesi resmi tatillere ilişkin araştırmalar yapılıyor...

    Vatandaşlar milli bayramlarda resmi tatil olup olmadığını merak ediyor ve bu kapsamda araştırmalar yapıyor.

    En yakın milli bayram ise 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu sene salı gününe denk gelen bayramla ilgili, "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?" sorusu gündeme getirildi.

    2022 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte, tatil günleri belli oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte yanıtı..

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

    Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

    2022 yılını bitirmeye kısa bir zaman kala milli bayram olarak sadece Cumhuriyet Bayramı kaldı.

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 2022 yılı resmi tatil takvimi #1


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