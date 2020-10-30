30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 78 kişi daha vefat etti

Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 78 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 177’e yükseldi.

Bugün toplam 136 bin 525 test yapılırken, 2 bin 322 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 373 bin 154 oldu. Bugün iyileşen bin 703 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 966 olduğu açıklandı.

"HAREKETLİLİĞİ ÜÇTE BİRE İNDİRMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bine yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.