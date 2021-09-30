30 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

30 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 30 Eylül Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,87 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,87 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

30 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 8,9090 liradan, euro ise 10,35 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 8,9070 liradan alınan dolar 8,9090 liradan, 10,3480 liradan alınan euro ise 10,35 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 8,87 liradan, euro ise 10,31 liradan satılmıştı.