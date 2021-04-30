30 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet 30 Nisan Cuma Hutbesi tam metni..

Her hafta farklı konularda yayımlanan Cuma Hutbesi'nin konusu bu hafta 'İnfak Toplumun Şifasıdır' olarak belirlendi. İşte, infakın topluma olan yararının anlatılacağı 30 Nisan Cuma Hutbesi tam metni..

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu ''İnfak" olarak belirlendi.

Koronavirüs pandemisi gölgesinde cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan 'Cuma hutbesi konusu nedir?' sorusuna yanıt arıyor.

30 Nisan 2021 Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri tarafından duyuruldu.

30 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 30 Nisan 2021 Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

30 NİSAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

30 Nisan tarihli Cuma Hutbesi'nin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma namazı öncesinde okunacak olan Cuma Hutbesi'nin konusu, ''İnfak toplumun şifasıdır" olarak belirlendi.

81 ilde okunacak olan cuma hutbesinde bu hafta, nafaka vererek bir kişinin geçimini sağlamak anlamında kullanılan infakın topluma olan yararından bahsedilecek. Ramazan ayında fitre ve infak sağlamak isteyenler, hutbedeki bilgilerden faydalanabilecek.

CUMA HUTBESİ TAM METNİ

İNFAK TOPLUMUN ŞİFASIDIR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Herhangi birinize ölüm gelip de, ‘Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!’ demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edin.”

Okuduğum hadis-i kutsîde Resûl-i Ekrem (s.a.s), Cenâb-ı Hakk’ın şöyle buyurduğunu bizlere haber veriyor: “Ey Âdemoğlu! İnfak et ki, ben de sana infak edeyim.”

Aziz Müminler!

İnfak, Allah’ın bize emanet ettiği mal ve servetten, verdiği nimetlerden başkalarına da ikram etmektir. İhtiyaç sahiplerini koruyup gözetmek, onlara kol kanat germektir. Ailemize, akrabamıza, komşumuza, din kardeşimize hâsılı tüm insanlığa faydalı olmak için çaba göstermektir.

Kıymetli Müslümanlar!

İnfak, beden ve ruhlara şifadır. Bizler, infakla nefsimizi ve malımızı arındırırız. Üzüntü ve kederi paylaşır, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanırız.

İnfak, toplumlara da şifadır. Kardeşlerimizle aramızdaki ahenk, huzur, birlik ve beraberlik infakla pekişir. Yardımlaşma ve dayanışma, infakla yaygınlaşır. Ve nihayet müminler infakla Cenâb-ı Hakk’ın nusretine nail olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.”

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’a karşı gelmekten sakınanların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”

O halde, kardeşlerimizin üzerimizdeki haklarını gönül huzuru içinde onlara ulaştıralım. Fakir ve yoksullara, yetim ve kimsesizlere destek olalım. Fitre ve zekâtımızla başta akraba ve komşularımız olmak üzere bütün ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışalım. Unutmayalım ki, sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla ulaşamayız.

Aziz Müslümanlar!

Türkiye Diyanet Vakfımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” şiarıyla hayır ve hasenatımızı, fitre ve zekâtımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. İl ve ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla ya da vakfımızın kurumsal web sayfası üzerinden bu yardım seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrıca inşaatı devam eden üniversite camilerimiz için Cuma namazı sonrası yardımlarınıza başvuracağız. Yaptığımız ve yapacağımız bütün yardımların makbul olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.