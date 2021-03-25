Euro
9.4489
0.68%
Dolar
7.9568
0.45%
Altın
442.61
0.39%
Borsa
1.416
0.13%
Bitcoin
426.700
-4.33%
EXEN Coin
12.25
-1.92%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 25.03.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırında teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.

    2 HAİN DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Kahraman askerlerimiz Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan iki teröristi daha etkisiz hale getirdi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir