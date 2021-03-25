Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırında teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.

2 HAİN DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman askerlerimiz Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan iki teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.