31 Aralık Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

31 Aralık Cumartesi nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Erzincan ve Karadeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 31 Aralık günü deprem mi oldu?

31 Aralık 2022 Cumartesi gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 31 Aralık'ta nerede deprem oldu?

31 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 30 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Erzincan ve Karadeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Erzincan 3.2 ile ve Karadeniz 4.4 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 31 Aralık 2022 deprem verileri:





31 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: