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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmede tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
    • 04.11.2022 - 00:35
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 00:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

    Erdoğan'a teşekkür etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

    Suriye'ye gönderilen insani yardımlar da ele alındı

    Suriye’ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak’ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #1


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