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    Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'de arazi taramasında toprağa gömülü 3 bidonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • 03.12.2022 - 15:15
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    Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, jandarma komando ve terörle mücadele timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı ortak gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk' operasyonu kapsamında çalışmalar devam ediyor.

    Gömülü silah ele geçirildi

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalındaki arazi aramasında toprağa gömülü 3 bidonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre ele geçirilenler arasında; 60 milimetre havan, bixi makineli tüfek, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, pm 98 uzi makineli tabanca, bixi makineli tüfek tamburu, 8 kalaşnikof dipçiği, 47 adet 60 milimetre çapında havan mühimmatı, 9 anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı, 512 mühimmat, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilo kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası yer aldı. Malzemeler, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #1

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #2

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #3

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #4

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #5

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #6

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #7

    Hakkari de PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #8


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