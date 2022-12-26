Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8804
0.22%
Dolar
18.6981
0.10%
Altın
1.081
0.13%
Borsa
5528
1.35%
Bitcoin
319.588
-0.15%
BTXN Coin
6.55
-1.65%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

    İkna çalışmaları kapsamında 2 PKK'lı terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin, Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
    • 26.12.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

    Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan kahraman Mehmetçik, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

    Diğer yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları da sonuç veriyor.

    Son olarak İçişleri Bakanlığı, çözülmeye başlayan terör örgütüyle ilgili açıklama yaptı.

    2 teröristin 1993'te örgüte katıldıkları ortaya çıktı

    Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı.

    124 terörist teslim oldu

    Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen teröristlerin teslim olmasıyla, ikna çalışmalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124'e yükseldi.

    2 PKK lı terörist daha teslim oldu #1


    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
    Futbol

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir