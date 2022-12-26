2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları kapsamında 2 PKK'lı terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin, Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan kahraman Mehmetçik, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları da sonuç veriyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı, çözülmeye başlayan terör örgütüyle ilgili açıklama yaptı.

2 teröristin 1993'te örgüte katıldıkları ortaya çıktı

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı.

124 terörist teslim oldu

Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen teröristlerin teslim olmasıyla, ikna çalışmalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124'e yükseldi.