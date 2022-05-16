Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kalırken, kurbanlık seçiminde hayvanların organlarının tam ve besili olmasına dikkat çekildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken insanlar yavaş yavaş kurbanlıklara bakmaya başladı. İbadet etmek isteyenleri tatlı bir telaş kapladı.

İyi bir kurbanlık almak isteyenleri uyaran uzmanlar, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri sıraladı.

Organları tam olmalı

Önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir." dedi.

Dişi hayvan seçerken dikkat edin

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, vatandaşların kurban seçerken serbest veteriner hekimlerin görev aldığı ya da denetimi altında bulunan yerlerden hayvan seçmeleri ve de almalarının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Gebelik açısından bakıldığı zaman dişi hayvan seçiminden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldız, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemeyeceğini aktardı.

"Kurban seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar bilinmeli"

Mustafa Yıldız, "Kurbanlık hayvan seçiminde kanuni formalitelerinin yanında sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın da sağlıklı ve güvenli hayvanlardan kurban yapmaları için; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise 'Veteriner Sağlık Raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir." dedi.

Sünnete uygun hayvan tercih edilmemeli

İHA'ya konuşan Yıldız, "Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Peygamber efendimizin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre; devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir." diye konuştu.



