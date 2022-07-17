Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri hain teröristleri inlerinde leş ediyor.

Haklı davasından dönmeyen Mehmetçik, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen bir başarılı haberi daha duyurdu.

"Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı duyurusunda, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.