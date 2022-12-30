İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis oynatan ve aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahisle mücadelesini sürdürüyor.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’da belirlenen 50 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40’nın yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, farklı sosyal medya platformlarında illegal bahis sitelerinin reklamlarını yapanlar ile söz konusu sitelerle para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesapları açıp, belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan kişiler de bulunuyor.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu ViDEO

40 şüpheli emniyete götürüldü

İHA'nın haberine göre, bu yolla yasa dışı organizasyona katkı sağladıkları ileri sürülen zanlılar, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin polisteki sorgusu devam ederken, firari durumda olan 10 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.