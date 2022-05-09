Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

İnşaatta çalışırken kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Mehmet için eyleme katılan Sadık Kaplan, kardeşine geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlar ile teröre art arda darbeler vurulurken, dağ kadrosundaki çözülmeler de hızlanıyor.

Terörle kararlı mücadele sürdüren kahraman Mehmetçik çalışmalarına devam ederken, Diyarbakır’da evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aileler de nöbet çadırını terk etmiyor.

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, yaşadıkları acılardan HDP'yi sorumlu tutuyor.

Ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemine, 980’inci günde bir aile daha katıldı.

Manisa'da, 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mehmet Kaplan için ağabeyi Sadık Kaplan da eyleme başladı.

“Annemiz ölmeden önce onu görmek istiyor”

AA'nın haberine göre; kardeşinin inşaatta çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşime geri dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Gelsin, o benim canımdır, kardeşimdir. Babamız vefat etti. Annemiz, ölmeden önce onu görmek istiyor.”

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı VİDEO

