Petrol
108.28
-3.66%
Euro
15.91
0.86%
Dolar
15.09
0.99%
Altın
903.23
-0.22%
Borsa
2467
0.33%
Bitcoin
500.621
-4.71%
BTXN Coin
15.19
-1.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

    İnşaatta çalışırken kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Mehmet için eyleme katılan Sadık Kaplan, kardeşine geri dönmesi için çağrıda bulundu.
    • 09.05.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

    Yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlar ile teröre art arda darbeler vurulurken, dağ kadrosundaki çözülmeler de hızlanıyor.

    Terörle kararlı mücadele sürdüren kahraman Mehmetçik çalışmalarına devam ederken, Diyarbakır’da evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aileler de nöbet çadırını terk etmiyor.

    Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, yaşadıkları acılardan HDP'yi sorumlu tutuyor.

    Ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemine, 980’inci günde bir aile daha katıldı.

    Manisa'da, 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mehmet Kaplan için ağabeyi Sadık Kaplan da eyleme başladı.

    “Annemiz ölmeden önce onu görmek istiyor”

    AA'nın haberine göre; kardeşinin inşaatta çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

    “Kardeşime geri dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Gelsin, o benim canımdır, kardeşimdir. Babamız vefat etti. Annemiz, ölmeden önce onu görmek istiyor.”

    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı VİDEO

    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı #1

    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı #2

    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı #3

    Evlat nöbetine bir aile daha katıldı #4

    Yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlar ile teröre art arda darbeler vurulurken, dağ kadrosundaki çözülmeler de hızlanıyor.

    Terörle kararlı mücadele sürdüren kahraman Mehmetçik çalışmalarına devam ederken, Diyarbakır’da evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aileler de nöbet çadırını terk etmiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    İstanbul'dan kutsal topraklara ilk uçuş
    Gündem

    İstanbul'dan kutsal topraklara ilk uçuş

    Ukraynalı bilim insanları ülkeyi terketmeme kararı aldı
    Dünya

    Ukraynalı bilim insanları ülkeyi terketmeme kararı aldı

    Görüş Bildir