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İstanbul'da yağmur başladı
İstanbul'da beklenen sağanak yağış, boğaz çevresindeki bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
- 15.08.2022 - 08:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), 22 şehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.
Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur beklendiği duyurulurken İstanbul'da yağış, etkisini gösteriyor.
Yağış başladı
DHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı.
Yağış vatandaşları zorladı
Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular, yağış nedeniyle zorlanırken yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.
3 ilçede etkili oldu
Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler, güçlük çekti.