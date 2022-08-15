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    İstanbul'da yağmur başladı

    İstanbul'da beklenen sağanak yağış, boğaz çevresindeki bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
    • 15.08.2022 - 08:28
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    İstanbul'da yağmur başladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), 22 şehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

    Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur beklendiği duyurulurken İstanbul'da yağış, etkisini gösteriyor.

    Yağış başladı

    DHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı.

    Yağış vatandaşları zorladı

    Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular, yağış nedeniyle zorlanırken yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

    3 ilçede etkili oldu

    Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler, güçlük çekti.

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