Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın bulutlu olacağını duyururken, bazı illere rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yurt genelinde kış esintileri hissediliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını aktardı.

Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde karla karışık yağmur

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar alarmı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Sarı kodla uyarılan iller

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari, Muğla ve Batman için sarı kodlu uyarı verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: