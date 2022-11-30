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    Meteorolojiden sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın bulutlu olacağını duyururken, bazı illere rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 10:06
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    Meteorolojiden sağanak uyarısı

    Yurt genelinde kış esintileri hissediliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını aktardı.

    Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde karla karışık yağmur

    Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Meteorolojiden sağanak uyarısı #1

    Rüzgar alarmı

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    Meteorolojiden sağanak uyarısı #2

    Sarı kodla uyarılan iller

    Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari, Muğla ve Batman için sarı kodlu uyarı verildi.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    • Ankara: Parçalı bulutlu 15
    • İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı 16
    • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
    • Adana: Parçalı bulutlu 21
    • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
    • Samsun: Parçalı bulutlu 18
    • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
    • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve gece saatlerinde il merkezi kar yağışlı 4
    • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 11

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