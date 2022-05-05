Sigara fiyatlarına zam geldi

Philip Morris grubu paket başına 2 lira zam kararı aldı.

Philip Morris grubu, 5 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gitti.

Şirket, paket başı 2 liralık zam yaptı.

En ucuz sigara 25 lira 50 kuruş

Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.

Yeni fiyatlar

Marl RO: 40.00 TL

Marl ED: 27.00 TL

Marl To: 28.00 TL

Marl: 29.00 TL

Parl: 29.50 TL

Parl MID: 28.50 TL

Mur: 27.00 TL

Mur Bl: 26.00 TL

Lk: 26.00 TL

Chst: 25.50 TL

LM: 25.50 TL

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)