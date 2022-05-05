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    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Sigara fiyatlarına zam geldi

    Philip Morris grubu paket başına 2 lira zam kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:36
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    Philip Morris grubu, 5 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gitti.

    Şirket, paket başı 2 liralık zam yaptı.

    En ucuz sigara 25 lira 50 kuruş

    Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.

    Yeni fiyatlar

    • Marl RO: 40.00 TL
    • Marl ED: 27.00 TL
    • Marl To: 28.00 TL
    • Marl: 29.00 TL
    • Parl: 29.50 TL
    • Parl MID: 28.50 TL
    • Mur: 27.00 TL
    • Mur Bl: 26.00 TL
    • Lk: 26.00 TL
    • Chst: 25.50 TL
    • LM: 25.50 TL

    (Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

    Sigara fiyatlarına zam geldi #1


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