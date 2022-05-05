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Sigara fiyatlarına zam geldi
Philip Morris grubu paket başına 2 lira zam kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 08:59
- Güncelleme : 05.05.2022 - 09:36
Philip Morris grubu, 5 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gitti.
Şirket, paket başı 2 liralık zam yaptı.
En ucuz sigara 25 lira 50 kuruş
Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.
Yeni fiyatlar
- Marl RO: 40.00 TL
- Marl ED: 27.00 TL
- Marl To: 28.00 TL
- Marl: 29.00 TL
- Parl: 29.50 TL
- Parl MID: 28.50 TL
- Mur: 27.00 TL
- Mur Bl: 26.00 TL
- Lk: 26.00 TL
- Chst: 25.50 TL
- LM: 25.50 TL
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)