Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den alınan son verilere göre, akşam saatlerinden itibaren bazı illerde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi.

Soğuk havaların ardından, yurt genelinde güneş kendisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinde ise yağış uyarıları geldi. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı belirtildi.

Verilere göre Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi.

Akşam saatlerinden itibaren görülecek yağışların Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ise verilen bilgiler arasında.

Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’da çığ riski

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda öğleden itibaren, il genelinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuzey kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Verilere göre rüzgar, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

42 kente, Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

5 günlük haritalı rapor

7-11 Nisan arası ülke genelindeki günlük hava tahmin raporu, haritalı olarak şöyle: