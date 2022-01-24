İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanlığınca, 8-14 Ocak arasında 100 bin kişi içinde görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İstanbul 1571,46 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 70 binlerde seyrediyor...

İlk çıktığı günden bu yana en yüksek rakama ulaşan vakaların, Omicron varyantı ile birlikte artışı ikiye katlanmış durumda...

HAFTALIK VAKA HARİTASI

Hastanelere yatışlar her ne kadar azalsa da virüs kaynaklı ölüm sayısı bir türlü düşürülemiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasında korkutan yüzdeler ortaya çıktı.

Verilere göre; 8-14 Ocak haftasında 100 binde koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

İSTANBUL ZİRVEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı.

Buna göre İstanbul, zirvede yer aldı.

Diğer iller; Bingöl, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.