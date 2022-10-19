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    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
    • 19.10.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 13:25
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    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti

    Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin’e geçti.

    Kılıçdaroğlu, burada Tece Polisevi’ne 26 Eylül’de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

    Şehit çocuklarıyla sohbet etti

    Kılıçdaroğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız ile de bir süre sohbet etti.

    Ziyarete, bazı parti yöneticilerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti #4

    Kemal Kılıçdaroğlu Mersin’de şehit ailesini ziyaret etti #5


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