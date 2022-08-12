Petrol
97.92
-1.69%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
434.136
0.00%
BTXN Coin
7.01
-6.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    Pençe-Kilit Harekat bölgesinde hainlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit düştü.
    • 12.08.2022 - 23:51
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 00:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçiklerimiz, terör örgütü üyelerine darbe üsütüne darbe indiriyor.

    Terörün kökünü kazımak için amansız bir şekilde mücadele verilirken Pençe-Kilit Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.

    Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu

    Hain teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit düştü.

    "Aziz Milletimizin başı sağ olsun"

    Konuya ilişkin açıklama Siirt Valiliği tarafından yapıldı.

    Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

    "Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu #1

    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu #2

    Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    12 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    12 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Tozluyaka'nın Hazal'ı meğer o dizide de oynamış!
    Medya

    Tozluyaka'nın Hazal'ı meğer o dizide de oynamış!

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir