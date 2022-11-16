Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bulunan 11 şehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporlarını yayınladı.

Yarın akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına ve yağışın kuvvetli etki göstereceği yönünde tahmininde bulunan Meteoroloji, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulundu.

"Fırtınaya karşı tedbirli olunmalı"

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamada:

"Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı

Perşembe günü rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Batı yönlerden kuvvetli 40-60 kilometre/saat Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına 70-80 kilometre/saat şeklinde esmesi bekleniyor."