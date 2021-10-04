4 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

4 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 4 Ekim Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar haftayı 8,88 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 8,88 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

4 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurları haftaya yatay başlarken, eylül ayı enflasyon rakamları sonrası dolar/TL 8,86; euro/TL ise 10,29 seviyelerinden el değiştiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Euro Bölgesi Maliye Bakanları ve OPEC toplantıları da takip edilecek.