- Haberler
- Gündem Haberleri
- 4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında
4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında
- 17.12.2022 - 15:14
Karadeniz ve Akdeniz'de yapılan sondan çalışmaları sürüyor.
Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de, aynı anda görevine devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklamna ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapıldı.
"Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor"
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor.
Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor.
Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "