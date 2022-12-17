Haberler

Gündem Haberleri

4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında

4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri de Karadeniz'de, aynı anda görev yapıyor.