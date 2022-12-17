Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.350
-1.55%
BTXN Coin
7.41
17.06%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında

    Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri de Karadeniz'de, aynı anda görev yapıyor.
    • 17.12.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında

    Karadeniz ve Akdeniz'de yapılan sondan çalışmaları sürüyor.

    Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de, aynı anda görevine devam ediyor.

    Konuya ilişkin açıklamna ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapıldı.

    "Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor"

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

    "Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor.

    Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor.

    Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "

    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında #1

    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında #2

    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında #3

    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında #4

    4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında #5


    ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
    Ekonomi

    ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    İç Haber

    Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

    Görüş Bildir