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4 terörist hava harekatıyla öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 07.12.2021 - 15:33
- Güncelleme : 07.12.2021 - 15:47
Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Ayrıca operasyonun MİT ile koordineli çalışam sonucu yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
"TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twiiter hesabından yapıldı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
4 terörist hava harekatıyla öldürüldü VİDEO