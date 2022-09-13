40 ilde 499 arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ arsaları hangi illerde bulunuyor?

40 ilde 499 arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ arsaları hangi illerde bulunuyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ'ye ait olan 499 arsayı satışa çıkarıyor.İşte detaylar..

TOKİ'ye ait olan 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa çıkarılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satılacak arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arsa satışı ile alakalı yaptığı açıklamada "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki kampanyada satılacak arsalar hangi illerde ve açık artırmalar ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

40 ilde 499 arsa satışının olacağı iller

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa sunulacak arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde bulunuyor.

Başvurular ne zaman?

Arsalar için açık artırmalar, 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde saat 10.30'da iki farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.İlk açık artıma Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda diğeri ise İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.