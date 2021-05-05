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    40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği

    40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği

    Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş üstü avukatlara koronavirüs aşı önceliği getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 06:41
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 07:01
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    Türkiye'de uygulanan toplam aşı sayısı 24 milyon doza yaklaşırken, öncelik grupları aşılanmaya devam ediliyor.

    Bu kapsamda bir meslek grubuna daha aşı sırasında öncelik verildi.

    "ÖNCELİKLİ AŞI PROGRAMINA ALINMIŞTIR"

    Türkiye Barolar Birliği (TBB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşılama programında 40 yaş üzeri avukatlar için öncelik getirildiğini belirtti.

    Meslektaşlarına aşı randevusu için başvurmaları tavsiyesinde bulunulan TBB açıklamasında, "Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

    40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği #1

    40 yaş üstü avukatlara aşılama önceliği #2

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