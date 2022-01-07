7 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıkarken 157 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 63 BİN 214

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıkarken, 157 kişi ise hayatını kaybetti.

"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE TEDBİRLERİ ASLA İHMAL ETMEYİN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin"

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 135 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 57 milyon 618 bin 50, 2. doz uygulanan aşı miktarı 51 milyon 847 bin 785, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 148 bin 569 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 135 milyon 618 bin 50.