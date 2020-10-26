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    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşi açan PKK/YPG’li 3 terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.10.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 11:44
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütleri ve teröristlerle kararlı mücadelesi devam ediyor.

    3 PKK/YPG'li terörist, Barış Pınarı bölgesine huzur ve güven ortamını bozmak üzere taciz ateşinde bulundu.

    "ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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