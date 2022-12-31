Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.

2023 yılına sayılı günler kala siyasiler yeni yıl mesajlarını yayınlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni yıl ve 2022'de yapılan projelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz"

"Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.

Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti..."



