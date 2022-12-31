Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.410
0.56%
BTXN Coin
5.89
1.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

    2023 yılına sayılı günler kala siyasiler yeni yıl mesajlarını yayınlamaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni yıl ve 2022'de yapılan projelerle ilgili paylaşımda bulundu.

    Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz"

    "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.

    Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti..."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan yeni yıl mesajı #1


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
    Yaşam

    İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor
    Dünya

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor

    Görüş Bildir